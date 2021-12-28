Konya'nın Ereğli ilçesinde hemzemin geçitte trenin çarptığı kişi hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Ereğli Tren istasyonundan Karaman'a hareket eden tren, Mehmet Akif Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte Hanifi Aktürk'e (40) çarptı.
Çarpmanın etkisiyle geçidin kenarına savrulan Aktürk, ağır yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Aktürk, ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, polis olaya ilişkin soruşturma başlattı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Konya'da hemzemin geçitte trenin çarptığı kişi ağır yaralandı - Son Dakika