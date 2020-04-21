Konya'da, her yıl ziyaretçi akını olan lale tarlasında 'koronavirüs' sessizliği - Son Dakika

KONYA'da, yılda yaklaşık 50 bin kişinin ziyaret ettiği, 25 milyon lale üretilen tarlada bu sene koronavirüs salgını nedeniyle sessizlik hakim oldu. Ziyaretçi kabul edilmeyen tarlaya, laleler ile 'Türkiyem evde kal geri kalma' yazıldı.

Karatay ilçesine bağlı İsmil Mahallesi'ndeki firma tarafından 170 dekarlık alanda, yılda 40 çeşit yaklaşık 25 milyon lale üretiliyor. Hem yurt içine hem de Avrupa ve Orta Doğu ülkelerine satılan lalelerin tarlası, her yıl ziyaretçi akınına uğruyor. Yerli ve yabancı turistlerin ziyaret edip, fotoğraf çektirdiği tarla, bu sene koronavirüs salgını nedeniyle ziyaretçilere kapatıldı.