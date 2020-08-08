Konya'da HES kanalına düşen çocuk jandarma ve 112 ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika

Konya'nın Halkapınar ilçesinde hidroelektrik santralinin su kanalına düşerek boğulma tehlikesi geçiren çocuk, jandarma ve 112 ekiplerince kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, İvriz Mahallesi'ndeki Fındıklık mevkisine Adana'dan ailesiyle piknik yapmaya gelen Taha Gözüküçük (11), hidroelektrik santralinin çevresinde arkadaşıyla gezerken su kanalına düştü.
Arkadaşının ailesine haber vermesiyle 112'ye ihbarda bulunuldu.
Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Hidroelektrik santrali kanalında yaklaşık 200 metre sürüklenen Gözüküçük, daha sonra ızgaralara takıldı.
Jandarma ekiplerinin çalışmasının ardından çocuk kanaldan çıkarıldı.
112 ekiplerinin suni teneffüsü ve kalp masajıyla yaşama tutunan Gözüküçük, Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hayati tehlikesi devam eden Gözüküçük, ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.