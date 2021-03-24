Konya'da heyelan ve taşkın; yol çöktü, araziler su altında kaldı - Son Dakika

KONYA'nın Taşkent ilçesinde Çetmi ve Bolay mahallelerini birbirine bağlayan yol, heyelan nedeniyle çöktü. Çökme nedeniyle iki mahalle arasında ulaşım yapılamazken, yine karların erimesi ve yoğun yağmur nedeniyle dere yataklarının taşması sonucu bazı bölgelerdeki araziler suyla doldu.

Orta Toroslar Taşeli Platosu'nda yer alan Taşkent'te dün başlayan ve aralıklarla devam eden yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle 800 nüfuslu Çetmi Mahallesi ile 700 nüfuslu Bolay Mahallesi'ni birbirine bağlayan yolda karların erimesi ve yoğun yağmur nedeniyle oluşan heyelan sonucu yol çöktü. Çökme sonucu yol ulaşıma kapanırken, belediye ekipleri ise yolun yeniden yapım çalışmasına başladı. Bölgede dere yataklarının taşması nedeniyle de bazı araziler su altında kaldı.