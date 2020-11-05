Konya'da hijyen koşullarına uymayan süt fabrikasına Bakanlıktan ceza - Son Dakika

Konya'da faaliyet gösteren süt fabrikasında bir çalışanın süt dolu tekne içindeki görüntüsünün sosyal medyada yer almasının ardından Tarım ve Orman Bakanlığınca gerçekleştirilen denetim sonucunda işletmeye ve çalışan 2 kişiye idari para cezası verildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu görüntüler üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince derhal iş yerine gidildiği ifade edildi.

Denetimde iş yerinin insan sağlığı ve güvenirliği açısından tehlike oluşturduğu tespiti yapıldığından ürünlere el konulduğu ve işletmenin faaliyetinin durdurulduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çalışanların hijyen belgelerinin olmaması nedeniyle çalışan iki kişiye bin 700 lira, 5996 Sayılı Kanun kapsamında hijyen gerekliliklerine aykırı hareket etmekten işletmeye 13 bin 934 lira, hijyen kayıtlarının tutulma gerekliliklerinin uygulanmaması nedeniyle yine işletmeye 5 bin 570 lira idari para cezası uygulanmıştır. Ayrıca Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığımızın da inceleme başlattığı işletme hakkında kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokması nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verilmiştir."

Sosyal medyada Konya'da faaliyet gösteren süt fabrikasında bir çalışanın süt dolu tekne içindeki görüntüsü tepkilere neden olmuştu.