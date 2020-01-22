Konya'da hırsızlık - Son Dakika

Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir eve giren hırsızlar bakırdan mutfak eşyalarını çaldı.



Alınan bilgiye göre, Seydişehir Hacıseyitali Mahallesi 153097 Sokak'ta bulunan Sabite Ö'a ait yazlık olarak oturulan sobalı eski eve giren hırsız veya hırsızlar evde bulunan bakır kapları çaldı.

Evini kontrol etmek için gelen Sabite Ö evin arka kapısının zorlanarak açıldığını ve evinden mutfak eşyalarının olmadığını fark edince polis ekiplerini aradı.

Olay yerine gelen ekipler, evdeki incelemenin ardından şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.