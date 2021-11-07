Konya'da hırsızlık olayına karışan 3 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Konya'da hırsızlık olayına karışan 3 kişi adliyeye sevk edildi

KONYA - Konya'da polisin faili meçhul hırsızlık olaylarına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, hırsızlık şüphelisi 3 kişi çok sayıda çalıntı malzeme ve suç unsuruyla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kenti genelinde meydana gelen hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışma başlattı. Geniş kapsamlı araştırma yapan polis ekipleri, 4 şüpheliyi tespit etti. Teknik ve fiziki takibin ardından polis ekipleri, Selçuklu ilçesine bağlı Malazgirt Mahallesi, Buhara Mahallesi, Hacıkaymak Mahallesinde gerçekleştirilen 4 olayın şüphelisinin S.Ö. ve "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan aranan Y.B. olduğu belirlendi. Şüphelilerden Y.B. bir araçta hırsızlık malzemeleriyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Ele geçirilen malzemelerin bir kısmı sahiplerine teslim edildi. Şüphelinin yakalandığı araç ise ruhsat sahibine teslim edildi.

Öte yandan, Karahüyük Mahallesinde inşaattan 15 bin lira değerinde iskele demirleri çalınması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından araştırma başlatıldı. İnşaattan malzemeleri çalışan şüphelilerin 13 adet hırsızlık ve uyuşturucu gibi suçlardan kaydı bulunan A.T. ile 11 adet uyuşturucu, hırsızlık, gasp, oto hırsızlığı gibi suçlardan kaydı bulunan M.B. olduğu tespit edildi. Şüpheliler, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Hırsızlık gibi çeşitli suçlardan çok sayıda suç kayıtları bulunan 3 şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.