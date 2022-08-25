Konya'da suç makinesi hırsız tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Konya'da suç makinesi hırsız tutuklandı

25.08.2022 15:02

Konya'da hırsızlık olaylarına karışan ve birçok suç kaydı bulunan şahıs, kimliği polis tarafından olay yeri kamera görüntülerinden tespit edilerek bir parkta müzik dinlerken yakalandı.

Konya'da hırsızlık olaylarına karışan ve birçok suç kaydı bulunan şahıs, kimliği polis tarafından olay yeri kamera görüntülerinden tespit edilerek bir parkta müzik dinlerken yakalandı. Şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, vatandaşların bisiklet ve motosikletlerini çalan, iş yerlerine dadanan hırsızın kimliğini güvenlik kamera görüntülerinden tespit eden Konya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Selçuklu Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin, hırsızlık, uyuşturucu madde bulundurma, tehdit, hakaret, kasten yaralama ve benzeri birçok suçtan kaydı bulunan ve son günlerde meydana gelen faili meçhul 5 adet hırsızlık olayının şüphelisi olan B.K. (21) olduğunu tespit etti. Polis ekiplerinin yaptığı detaylı çalışmalar neticesinde hırsızlık şüphelisi, bir parkta müzik dinlerken yakalanarak gözaltına alındı. Yaptığı hırsızlık olayları güvenlik kamera görüntülerinden tespit edilen şüpheli, hırsızlığı kendisinin yaptığını, çaldığı eşyaları tanımadığı kişi ve kişilere sattığını itiraf etti. Ayrıca şahsın daha önce de motosikleti çalınan mağdur vatandaşlar tarafından sosyal medya platformlarından paylaşılan şahıs olduğu anlaşıldı.

Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA

YORUMLAR
500
Babasının borcu için 3,5 yaşındaki Arina'yı kaçırdılar Babasının borcu için 3,5 yaşındaki Arina'yı kaçırdılar Konya'da kamyonet uçuruma devrildi: 3 ölü Konya'da kamyonet uçuruma devrildi: 3 ölü 3 buçuk yaşındaki kızı kaçırarak 300 bin lira fidye istediler 3 buçuk yaşındaki kızı kaçırarak 300 bin lira fidye istediler
Kaynak: İHA

Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Konya'da suç makinesi hırsız tutuklandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:37 İkinci Çernobil korkusu dünyayı esir aldı! Zaporijya Nükleer Santrali ulusal enerji şebekesinden tamamen ayrıldı
17:33 Pakistan'da Güney Pencap şehri Fazalpur'da sel yaşamı olumsuz etkiledi! İnsanlar evlerini terk ediyor
17:31 Gülşen'in "imam hatip" sözlerine bir tepki de Doğu Perinçek'ten: Her türlü hakareti kınıyoruz ve kabul etmiyoruz
17:23 Shakira ile 12 yıllık ilişkisini noktalayan Pique, yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş görüntülendi
17:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse duadan, tekbirden, salavattan rahatsız olmasın
16:51 Ölümden dönen İbrahim Tatlıses, hasta yatağından seslendi: Allah bitti demeden bitmez
16:46 Şampiyonlar Ligi kuraları bugün İstanbul ev sahipliğinde gerçekleşecek! İşte devlerin gruplarının seçileceği torbalar
16:37 İngiltere'de Prens Charles'ın eşi Camilla'nın kuzeni Charles Villiers, otel odasında ölü halde bulundu
16:35 Şarkıcı Harika Avcı'nın hastanede ismini gizleyerek siroz tedavisi gördüğü iddia edildi
16:00 Fenerbahçe taraftarı bunu duymasın! Miha Zajc için kesenin ağzını açtılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2022 17:57:18. #1.12#
SON DAKİKA: Konya'da suç makinesi hırsız tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement