Konya'da hırsızlık şüphelileri, çaldıkları ikinci çelik kasayı açamadan yakalandı - Son Dakika
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Konya'da hırsızlık şüphelileri, çaldıkları ikinci çelik kasayı açamadan yakalandı

07.06.2022 11:46
Konya'da hırsızlık şüphelileri, çaldıkları ikinci çelik kasayı açamadan yakalandı

Konya'da iş yerinden çelik kasa hırsızlığı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Konya'da iş yerinden çelik kasa hırsızlığı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Karatay ilçesi Keçeciler Caddesi'ndeki bir beyaz eşya servisinden, içinde yaklaşık 2 milyon lira değerinde para ve ziynet eşyası bulunan iki çelik kasanın çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Polis, olay yeri ve çevresindeki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kayıtlarından, hırsızların çelik kasaları çaldıktan sonra iş yerinin aracını alarak kaçtıklarını tespit etti.

Araştırmalarını bu yönde yoğunlaştıran ekipler, çalıntı aracı, içi boşaltılmış kasalardan biriyle Sedirler Caddesi'nde buldu.

Açamadıkları kasayı tarlaya saklamışlar

Polis, Aksaray kara yolunda 70 kilometre boyunca incelediği KGYS kayıtlarından, şüpheliler Adnan G. ve Nail S'yi yakaladı.

Emniyete götürülen şüphelilerden Nail S. ifadesinde, 3 yıl önce bu iş yerinde 10 gün çalıştığını, daha önce keşif yaparak alarmı etkisiz hale getirdiğini, açamadıkları çelik kasayı da Aksaray-Konya kara yolunun 70'inci kilometredeki Kızören Mahallesi'nde bir tarlaya saklayarak, üzerini otlarla kapattıklarını itiraf etti.

Şüphelilerin ifadelerinden yola çıkılarak yapılan araştırmada, tarladaki kasa bulunup sahibine teslim edildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Hırsızlık anları güvenlik kamerasında

Öte yandan şüphelilerin iş yerinden yaptığı kasa hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, iki kişinin iş yerine girerek alarmı devre dışı bırakması, içerideki kasaları aldıktan sonra çıkması yer alıyor.

Konya'da hırsızlık şüphelileri, çaldıkları ikinci çelik kasayı açamadan yakalandı
Konya'da hırsızlık şüphelileri, çaldıkları ikinci çelik kasayı açamadan yakalandı
Konya'da hırsızlık şüphelileri, çaldıkları ikinci çelik kasayı açamadan yakalandı

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da hırsızlık şüphelileri, çaldıkları ikinci çelik kasayı açamadan yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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