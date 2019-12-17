Konya'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Konya'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Konya'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı

6 saat önce

Konya'nın Kulu ilçesinde farklı evlerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı.

Konya'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı, System.String[]

Konya'nın Kulu ilçesinde farklı evlerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Alparslan ve Karşıyaka mahallelerinde, gurbetçi vatandaşlara ait olduğu öğrenilen 9 ayrı evde hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, kimlik bilgileri tespit edilen M.İ, S.A. ve A.H.Y'yi gözaltına aldı. Zanlıların evlerinde yapılan aramada ise çalıntı olduğu değerlendirilen çok sayıda televizyon, oyun konsolu ile oyun CD'si ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklandı.

Karşıyaka, Konya, Kulu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 12:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Palandöken'de, gün batımında ortaya çıkan insan silüeti vatandaşın ilgisini çekti
Market çalışanı, parasını vermeden meyve yiyen turisti bıçakladı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe kritik görüşmeler Sahte üsteğmen 5 kişiyi dolandırdı

Son Dakika Haberleri
19:36 AFAD'dan 10. kuruluş yıl dönümü videosu - Son Dakika
19:34 Emine Erdoğan, 1. Küresel Mülteci Forumu'na katıldı - Son Dakika
19:33 Yüzme öğretmeninin 5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar davası - Son Dakika
19:32 Kahramanmaraş merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 9 gözaltı - Son Dakika
19:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan liderlere "Mülteciler İçin İş Birliği" kitabı - Son Dakika
17:34 Palandöken'de, gün batımında ortaya çıkan insan silüeti vatandaşın ilgisini çekti - Son Dakika
17:25 Market çalışanı, parasını vermeden meyve yiyen turisti bıçakladı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2019 19:37:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Konya'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]