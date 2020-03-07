Konya'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 8 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Konya'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 8 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Konya'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 8 şüpheli yakalandı

18 dakika önce

Konya'da iki hırsızlık olayına ilişkin 8 zanlı gözaltına alındı.

Konya'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 8 şüpheli yakalandı, System.String[]

Konya'da iki hırsızlık olayına ilişkin 8 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi'ndeki iş yerinden 80 bin lira değerinde 300 makine parçasının çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

Ekipler, hırsızlıkta kullanılan beyaz renkli plakasız otomobili tespit etti.

Araştırmalarını yoğunlaştıran ekipler, bazılarının suç kayıtları da bulunan şüphelilerin İsmail Oğuz M. (31), İshak S. (29), Galip Ş. (28), Ahmet K. (28) ve Bilal Fatih K. olduğunu tespit etti.

Eski çalıştığı iş yerini soymuş

Polis ekipleri, düzenledikleri eş zamanlı operasyonda zanlıları evlerinde gözaltına aldı.

Şüphelilerden İsmail Oğuz M'nin hırsızlığın yapıldığı iş yerinin eski çalışanı olduğu öğrenildi, diğer zanlıları "Bu iş yeri sahibinin bana borcu var." diyerek kandırdığı öne sürüldü.

Zanlıların, soygunun ardından kaçtıkları otomobili, tespit edilememesi için maviye boyattıkları ve sahte plaka taktıkları belirtildi.

Çaldığı keçiyi arkadaşı vasıtasıyla babasına satmış

Meram ilçesine bağlı Aymanas Mahallesi'ndeki ahırdan küçükbaş hayvan hırsızlığı yapılmasına ilişkin soruşturmada da polis, mahallede sürekli dolaşan otomobili takibe aldı.

Ekipler, incelemenin ardından şüphelilerin Esat U. (22), Muammer K. (36) ve Serkan U. (26) olduğunu belirledi.

Gözaltına alınan zanlılardan Esat U'nun, çaldıkları keçiyi Muammer K. vasıtasıyla babasına sattığı belirtildi.

İki hırsızlıkla ilgili gözaltındaki 8 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bosna Hersek Mahallesi, İsmail Oğuz, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 01:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Aksiyon filmi değil gerçek! Türk botunun, Yunan botunu kovaladığı anlar kamerada
Son dakika: Sahte koronavirüs paylaşımları yapanlar adli mercilere bildirilecek Son dakika: 143 binden fazla mülteci Türkiye'den ayrılarak Yunanistan'a geçiş yaptı Son dakika: Talep edilmesi halinde ceza ve infaz kurumlarına kreş, anaokulu ve lise açılacak

Son Dakika Haberleri
12:49 5 aylık hamile olan Katy Perry, yaz başında olacak düğününü koronavirüs nedeniyle erteledi
11:54 Cuma gününün galibi: Arka Sokaklar!
11:41 Özge Ulusoy, Antalya'da gelinlik giydi
11:23 Yaşar, dinleyicilerini geçmişe götürdü
11:42 Survivor'dan elenen oyuncu Melis Tuğba Türk, tatil pozlarıyla Instagram'a damga vurdu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2020 13:22:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Konya'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 8 şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]