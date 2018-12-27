Konya'da Hırsızlık Zanlıları Yakalandı

Konya'da bisiklet ve motosiklet hırsızlığına karıştığı gerekçesiyle iki şüpheli gözaltına alındı.

Konya'da bisiklet ve motosiklet hırsızlığına karıştığı gerekçesiyle iki şüpheli gözaltına alındı.



Merkez Meram ilçesinde yaşanan bisiklet ve motosiklet hırsızlıklarıyla ilgili soruşturma başlatan polis, şüphelilerin Mustafa G. ve Ömer H. olduğunu belirledi.



İki şüpheli, Meram Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekiplerince evlerine düzenlenen baskınlarla yakalandı.



İfadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edilen zanlılardan Mustafa G. tutuklandı, Ömer H. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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