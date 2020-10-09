Konya'da hünnap yetiştiriciliği yaygınlaştırılacak - Son Dakika

Konya'da hünnap yetiştiriciliği yaygınlaştırılacak

09.10.2020 13:23
Konya'da hünnap yetiştiriciliği yaygınlaştırılacak, System.String[]

Konya'nın Beyşehir ilçesinde hünnap yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılacağı bildirildi.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde hünnap yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılacağı bildirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Kaya, yaptığı açıklamada, çalı bitkisi formunda bir bitki olan hünnap meyvesinin uzun yıllardan beri bazı üreticiler tarafından hobi olarak yetiştirildiğini belirterek, Beyşehir'de bu bitkinin üretiminin yaygınlaştırılması amacıyla çalışmalara başladıklarını ifade etti.

Kaya, "Hünnap, Beyşehir'de çok güzel ve iyi bir şekilde yetiştirilebiliyor. Bunu tadanlar aromasını ve tadını çok beğeniyor. Büyükşehirlerde 12 lira gibi kilogram fiyatı var. Yetiştiricisini de memnun ediyor." ifadelerini kullandı.

Merkez Müftü Mahallesi'ndeki müstakil evinde hünnap yetiştiren ziraat mühendisi Hamit Bağcı da "Hünnabın, bölgemizin mevsim şartlarına çok uygun olduğunu görüyoruz. Çünkü, 5-6 yıldır ürün alıyoruz. Çok güzel ürün veriyor. İlçemizin mahallelerinde, Kurucuova bölgesinde de 25-30 yıllık hünnap ağaçları olduğunu ve yöre halkı tarafından tüketildiğini biliyoruz." dedi.

Beyşehir, HÜNNAP, Tarım, Konya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Konya'da hünnap yetiştiriciliği yaygınlaştırılacak - Son Dakika

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