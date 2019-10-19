Son Dakika Haberleri: Konya'da husumetli iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Konya'da husumetli iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı

Konya'da husumetli iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı

54 dakika önce

Konya'da husumetli iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralıKONYA - Konya'da husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada iki kişi yaralandı.

Konya'da husumetli iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı

KONYA - Konya'da husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada iki kişi yaralandı.

Olay gece yarısı merkez Selçuklu ilçesi Şeyh Şamil Mahallesinde Barış Caddesi ile Mehtap Caddesinin kesiştiği kavşakta meydan geldi. Edinilen bilgiye göre, husumetli iki grup kavşakta karşılaştı. Sözlü tartışma sonrası çıkan kavgada Nurullah İ. av tüfeği ile vurularak, Ali Ö. de darp edilerek yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hayati tehlikesi bulunmayan yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri bölgede delil ararken kaçan şüphelilerden Mustafa E'nin yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Konya'da husumetli iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı

Selçuklu, Polis, Konya, kavga, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 12:04 Kaynak: İHA
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