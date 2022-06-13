Sultan Mesut Mahallesi Aybastı Sokak'ta dün 2 şüpheli, aralarında husumet bulunan Halis Tatlı'yı (27) bacağından ve göğsünden tabancayla vurarak kaçmış, yakınlarınca Konya Numune Hastanesi 'ne götürülen Tatlı, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Husumetli oldukları genci silahla öldüren 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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