Husumetli oldukları genci silahla öldüren 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Husumetli oldukları genci silahla öldüren 2 zanlı tutuklandı

13.06.2022 19:28

Konya'nın Karatay ilçesinde gasbettikleri araçla yanına gittikleri genci silahla öldüren 2 zanlı tutuklandı.

Konya'nın Karatay ilçesinde gasbettikleri araçla yanına gittikleri genci silahla öldüren 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, poliste çok sayıda kaydı bulunan kaçan şüphelilerden M.M'nin (23) ardından C.A'yı (30) da yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

Zanlıların, olayın ardından kaçarken bir köpeği de vurarak öldürdükleri öğrenildi.

Sultan Mesut Mahallesi Aybastı Sokak'ta dün 2 şüpheli, aralarında husumet bulunan Halis Tatlı'yı (27) bacağından ve göğsünden tabancayla vurarak kaçmış, yakınlarınca Konya Numune Hastanesi'ne götürülen Tatlı, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Şüphelilerin gasbettikleri aracı saldırıda kullandıkları öğrenilmiş, araç, olay yeri yakınında terk edilmiş olarak bulunmuştu.

Kaçan şüpheli M.M, kısa sürede suç aleti silahla Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanmıştı.

Husumetli oldukları genci silahla öldüren 2 zanlı tutuklandı
Husumetli oldukları genci silahla öldüren 2 zanlı tutuklandı

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Gasp ettikleri araçla husumetlisini ve köpeği öldüren zanlılar yakalandı Gasp ettikleri araçla husumetlisini ve köpeği öldüren zanlılar yakalandı Gasp ettikleri araçla husumetlisini ve bir köpeği öldüren zanlılar yakalandı Gasp ettikleri araçla husumetlisini ve bir köpeği öldüren zanlılar yakalandı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Husumetli oldukları genci silahla öldüren 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Husumetli oldukları genci silahla öldüren 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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