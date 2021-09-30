Konya'da Hz. Mevlana için uçurtma gösterisi - Son Dakika

Konya Uçurtma Kulübü, Hz.Mevlana'nın 814. doğum yıl dönümünde düzenlenen Geleneksel 7. Şerbet-i Veladet etkinlikleri kapsamında 800 yıllık kültür mirası Zazadin Hanı Kervansarayı'nda uçurtma gösterisi düzenledi.

Konya Uçurtma Kulübü Başkanı Cemal Ergün, kent dışından etkinliklere gelen misafirlere "Hoş geldiniz" demek için uçurtmalarla görsel şölen düzenlediklerini belirtti.

Dünya çapında birçok etkinliğe katıldıklarını aktaran Ergün, "Türk Uçurtma Takımı olarak, İstanbul Uçurtmacılar Derneği Başkanı Mehmet Naci Aköz hocam ile uluslararası uçurtma festivallerde, dünya çapında bütün etkinlik, turnuva ve gösterilere katılıp Türk Bayraklı uçurtmamızla Türkiye'yi temsil ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Ergün, Hz. Mevlana için düzenlenen etkinlikte yer almaktan mutluluk duyduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Hz. Mevlana'ya KARŞI üzerimize düşen bir görev olarak 800 yıllık Kültür Mirası Zazadin Hanı'nda uçurtmalarımızla gökyüzüne renk katmak istedik. Geleneksel olarak en eski oyuncak olan ve unutulmaya yüz tutmuş oyunlardan olan uçurtma kültürünü yaymak istedik. Türkiye çapında doğudan batıya, köylere ve okullara uçurtma göndererek uçurtma geleneğini yaymaya çalışıyoruz. Konya Uçurtma Kulübü olarak Türk Uçurtma Takımı ile Konya'da 2022 yılında Mayıs ayı gibi uluslararası boyutta büyük bir turnuva düzenleyip dünyanın farklı ülkelerinden profesyonel uçurtmacıları Zazadin Hanı Kervansarayı'nda misafir edeceğiz."