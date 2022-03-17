Konya'da içinde çocuk bulunan otomobili gasbeden şüpheli adliyede - Son Dakika
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Konya'da içinde çocuk bulunan otomobili gasbeden şüpheli adliyede

17.03.2022 11:46
Konya'da içinde çocuk bulunan otomobili gasbeden şüpheli adliyede

Konya'da içinde çocuk bulunan otomobili gasbedip polis ekiplerinden kaçmaya çalışırken yakalanan zanlı adliyeye sevk edildi.

Konya'da içinde çocuk bulunan otomobili gasbedip polis ekiplerinden kaçmaya çalışırken yakalanan zanlı adliyeye sevk edildi.

Şüpheli Mustafa A'nın (23) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliğinde ifade vermeyerek susma hakkını kullanan zanlı, adliyeye sevk edildi.

Selçuklu ilçesi Feritpaşa Mahallesi'nde dün bir iş yerinden elektronik malzeme çalan Mustafa A. (23), Selçuk Çelebi'ye ait otomobili bıçak zoruyla gasbederek olay yerinden kaçmış, Mimar Sinan Mahallesi'nde komşusunun çocuğu K.D'yi okula götüren Mehmet Kahramanoğlu'nun kullandığı otomobile çarpmıştı.

Şüpheli, bu aracı da gasbederek içerisindeki çocukla beraber polisten kaçmaya çalışırken yakalanmıştı.

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Emniyet Müdürlüğü, Asayiş, Polis, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Konya'da içinde çocuk bulunan otomobili gasbeden şüpheli adliyede - Son Dakika


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