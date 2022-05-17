Konya'da içme suyunun "salgına neden olduğu" iddialarıyla ilgili KOSKİ'den açıklama - Son Dakika
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Konya'da içme suyunun "salgına neden olduğu" iddialarıyla ilgili KOSKİ'den açıklama

17.05.2022 18:00
Konya'da içme suyunun "salgına neden olduğu" iddialarıyla ilgili KOSKİ'den açıklama

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, Ereğli ilçesinde 576 kişinin bulantı, kusma, ishal şikayetleriyle hastaneye başvurması üzerine açıklama yaptı.

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, Ereğli ilçesinde 576 kişinin bulantı, kusma, ishal şikayetleriyle hastaneye başvurması üzerine açıklama yaptı.

Açıklamada, Ereğli'de bulantı, kusma ve ishal şikayetleriyle hastaneye başvuruların artması nedeniyle "içme suyu zehirlenmesi" iddialarının gündeme geldiği belirtildi.

İddialara ilişkin incelemelerin tamamlandığı ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Ereğli'de 2 noktadan alınıp laboratuvarımıza ulaştırılan su numunelerinin fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik analizleri yapılmış, analizler sonucunda olumsuz bir parametreye rastlanılmamıştır. Konya merkezde olduğu gibi Ereğli ilçemizde ve tüm ilçelerimizde içme suyumuz İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmeliğe uygundur. Sağlıklıdır ve sürekli kontrol altındadır. Tüm hemşehrilerimize saygıyla duyurulur."

Ereğli'de bulantı, kusma, ishal şikayetleriyle hastaneye başvuran 576 kişi tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.

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Kaynak: AA

Büyükşehir Belediyesi, Ereğli, Konya, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da içme suyunun 'salgına neden olduğu' iddialarıyla ilgili KOSKİ'den açıklama - Son Dakika


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