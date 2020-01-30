Konya'da İdlib için toplanan yardım malzemeleri bölgeye gönderildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Konya'da İdlib için toplanan yardım malzemeleri bölgeye gönderildi - Son Dakika

Konya'da İdlib için toplanan yardım malzemeleri bölgeye gönderildi

6 saat önce

Konya'da, İdlib için başlatılan yardım kampanyasında toplanan malzemeler bölgeye uğurlandı.

Konya'da İdlib için toplanan yardım malzemeleri bölgeye gönderildi, System.String[]

Konya'da, İdlib için başlatılan yardım kampanyasında toplanan malzemeler bölgeye uğurlandı.

Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan "Kardeşin ısınır, dünya ısınır" sloganı ile İdlib'deki çocuklara destek amacı ile başlatılan yardım kampanyasına gönüllü gençler ve yardımseverler destek verdi.

Gönüllü gençler ve yardımseverlerin katkısıyla toplanan mont, kazak, bot, atkı, bere ve insani yardım malzemesi bölgeye gönderildi.

Konya, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 04:00 Kaynak: AA
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