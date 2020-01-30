Konya'da İdlib için toplanan yardım malzemeleri bölgeye gönderildi - Son Dakika

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Konya'da İdlib için toplanan yardım malzemeleri bölgeye gönderildi
6 saat önce
Konya'da, İdlib için başlatılan yardım kampanyasında toplanan malzemeler bölgeye uğurlandı.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 04:00 Kaynak: AA
Konya'da, İdlib için başlatılan yardım kampanyasında toplanan malzemeler bölgeye uğurlandı.
Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan "Kardeşin ısınır, dünya ısınır" sloganı ile İdlib'deki çocuklara destek amacı ile başlatılan yardım kampanyasına gönüllü gençler ve yardımseverler destek verdi.
Gönüllü gençler ve yardımseverlerin katkısıyla toplanan mont, kazak, bot, atkı, bere ve insani yardım malzemesi bölgeye gönderildi.
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