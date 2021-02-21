Konya'da ihtiyaç sahibi çocuklara yardımda bulunuldu - Son Dakika

AK Parti Ereğli İlçe Başkanlığı, kış aylarının gelmesiyle birlikte ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya çalışıyor.

AK Parti İlçe Başkanı Zübeyir Dursun, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte ihtiyaç sahibi 50 çocuk için tedarik edilen ayakkabı ve mont gibi yardım malzemelerini çocuklara ulaştırdı.

AK Parti İlçe Başkanı Zübeyir Dursun, "Bugün Ereğli'mizde Kadın Kolları Başkanımız Özlem Keçeci ve Yönetim Kurulu Üyesi arkadaşlarımız ile birlikte güzel yavrularımıza mont ve ayakkabı hediyelerinde bulunduk. Gücümüz yettiğince taşıdık. Elimiz değdiğince ulaştık. Yetişemediğimiz her yavrumuzdan özür dilerim ama ulaşacağız inşallah. Neden vesile olup yapmaya çalıştığımız güzel işleri paylaşıyoruz biliyor musunuz; 'hemşehrilerimiz çıkıp bizi övsün' diye değil. Güzel insanlarımızın kalbine dokunarak 'biz de yapalım' desin diye. Hayra, iyiliğe, güzelliğe teşvik olsun diye. Kalbimizi biliyor, Rabbim. Bu tek geçerli olan. Elhamdülillah."