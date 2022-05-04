Konya'da iki aile arasındaki kavgada 1'i çocuk 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Konya'da iki aile arasındaki kavgada 1'i çocuk 2 kişi yaralandı

04.05.2022 19:30
Konya'da iki aile arasındaki kavgada 1'i çocuk 2 kişi yaralandı

Konya'da iki aile arasında çıkan taşlı, sopalı kavgada 1'i çocuk diğeri kadın 2 kişi yaralandı, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Konya'da iki aile arasında çıkan taşlı, sopalı kavgada 1'i çocuk diğeri kadın 2 kişi yaralandı, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İddiaya göre, Şemsi Tebrizi Mahallesi Heper Sokak'ta, çocukları boşanma aşamasında olan iki dünür aile arasında dün gündüz saatlerinde kavga çıktı.

Polis ekiplerinin müdahalesiyle yatıştırılan aileler, bugün aynı sokakta yeniden kavga etti. Taşlı, sopalı kavgada 1'i çocuk diğeri kadın 2 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Bir şüphelinin havaya rastgele ateş açtığı kavgada atılan taşlar nedeniyle de çevredeki bazı apartman dairelerinin pencere camları kırıldı.

Olay yerine gelen polis ekipleri havaya ateş açan şüpheli Ö.A. ile olaya karıştığı iddia edilen M.I'yı gözaltına aldı.

Ekipler ailelerin evlerinde arama yaptı.

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kavga, Polis, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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