İki aile arasındaki kavgada 6 kişi tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

İki aile arasındaki kavgada 6 kişi tutuklandı

06.05.2022 21:02

Konya'da iki aile arasında önceki gün çıkan kavgaya ilişkin 6 kişi cezaevine gönderildi.

Konya'da iki aile arasında önceki gün çıkan kavgaya ilişkin 6 kişi cezaevine gönderildi.

Şemsi Tebrizi Mahallesi Heper Sokak'ta çocukları boşanma aşamasında olan iki dünür aile arasında önceki gün çıkan kavgayla ilgili gözaltına alınan 8 kişinin işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, A.T, B.D, E.K, H.K, M.I, S.K, adliyeye sevk edildi. 6 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay

İddiaya göre, iki gün önce Heper Sokak'ta, çocukları boşanma aşamasında olan iki dünür aile arasında kavga çıkmış, polis ekiplerinin müdahalesiyle yatıştırılan aileler, dün aynı sokakta yeniden kavga etmişti.

Taşlı, sopalı kavgada ilk belirlemelere göre 1'i çocuk diğeri kadın 2 kişi yaralanmıştı.

Bir şüphelinin havaya rastgele ateş açtığı kavgada atılan taşlar nedeniyle de çevredeki bazı apartman dairelerinin pencere camları kırılmıştı.

Olay yerine gelen polis ekipleri havaya ateş açan şüpheli Ö.A. da dahil 8 kişiyi gözaltına almıştı.

İki aile arasındaki kavgada 6 kişi tutuklandı
İki aile arasındaki kavgada 6 kişi tutuklandı
İki aile arasındaki kavgada 6 kişi tutuklandı
İki aile arasındaki kavgada 6 kişi tutuklandı
İki aile arasındaki kavgada 6 kişi tutuklandı
İki aile arasındaki kavgada 6 kişi tutuklandı
İki aile arasındaki kavgada 6 kişi tutuklandı
İki aile arasındaki kavgada 6 kişi tutuklandı

YORUMLAR
500
İki aile arasındaki kavgada 1'i çocuk 2 kişi yaralandı İki aile arasındaki kavgada 1'i çocuk 2 kişi yaralandı Trafik kazasıyla başlayan kavgada iki kişi tabancayla yaralandı Trafik kazasıyla başlayan kavgada iki kişi tabancayla yaralandı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İki aile arasındaki kavgada 6 kişi tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
20:43 Fenerbahçe'de derbi öncesi büyük yıkım! Arda Güler ve Kim Min-Jae, Beşiktaş maçında forma giyemeyecek
20:41 İstanbul'da korkunç kaza! Ters yöne girip 1'i bebek 3 kişilik aileyi öldürdü
20:38 CHP'li Kaboğlu Gezi tutuklularını ziyaret etti: Yerleri burası değil!
20:20 İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı açıkladı: 1 milyon Suriyelinin gönüllü dönüşünde son aşamaya gelindi
20:18 Pandemi nedeniyle ara verilmişti! "Gece Metrosu" seferleri İstanbul'da tekrar başladı
20:17 Trabzonspor, Hatay'da coşkuyla karşılandı! Futbolcular sahaya çıkarken rakip takım tarafından alkışlandı
19:48 Ekrem İmamoğlu'nun gazetecilerle fotoğrafına ünlülerden tepki yağdı: Ben bu otobüsten inerim arkadaş
19:47 Altın, döviz ve borsa yatırımcıları bu hafta kazandı!
19:41 Galatasaray'ın efsane futbolcusu Sabri Sarıoğlu, takımın başına geçecek ismi açıkladı: Yeni Fatih Terim olur
18:31 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç canlı yayında deliye döndü: En azından polise acıyın, aklınızı mı yediniz!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2022 21:25:20. #1.11#
SON DAKİKA: İki aile arasındaki kavgada 6 kişi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement