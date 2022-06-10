Konya 'da bir kişinin hayatını kaybettiği, bir kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 9 zanlı tutuklandı.

Kaynak: AA

Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Konya'da iki aile arasındaki silahlı kavgaya ilişkin yakalanan 9 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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