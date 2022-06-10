Konya'da iki aile arasındaki silahlı kavgaya ilişkin yakalanan 9 zanlı tutuklandı

Konya'da bir kişinin hayatını kaybettiği, bir kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 9 zanlı tutuklandı.
İki aile arasında çıkan silahlı kavgayla ilgili polis ekipleri, Esat A, Abbas A, Tayfur A, Talip U. Nazım R. İlker E, Celalettin E, Hasan K. ve Musa A'yı yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 zanlı, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Sultan Mesut Mahallesi Perçemli Sokak'ta, iki aile arasında 29 Mayıs'ta çıkan silahlı kavgada İsmail Toplar (49) hayatını kaybetmiş, 17 yaşındaki H.A. yaralanmıştı.
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