Son dakika: İki aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika: İki aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı

12.05.2022 16:06

Son dakika gelişmesine göre Konya'nın Halkapınar ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Konya'nın Halkapınar ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Mehmet Sinan Avcı'nın kullandığı 42 AIY 667 plakalı otomobil, Ton Kavşağı mevkisinde, Cebrail İpek yönetimindeki 42 V 9413 plakalı minibüsle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile araçlardaki Arif Aydoğdu, Ömer Selvi, Serkan İpek ve Murat Eroğlu yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Son dakika: İki aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı
Son dakika: İki aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı
Son dakika: İki aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı
Son dakika: İki aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri | Karabük'te iki otomobillin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı Son dakika haberleri | Karabük'te iki otomobillin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı İki öğrenci servisinin çarpıştığı kazada 14 kişi yaralandı İki öğrenci servisinin çarpıştığı kazada 14 kişi yaralandı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: İki aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
21:09 73 yaşındaki adam uyumcunun dikkati sayesinde 257 bin lirasını dolandırıcılara kaptırmaktan kurtuldu!
21:08 Oyuncu Ümit Erdim, Canan Kaftancıoğlu'nu destekleyenlere tepki gösterdi: Sorsak vatanı seviyoruz derler
21:07 Koyunlar arasında ölü halde bulundu! Talihsiz çobanın ölüm nedeni henüz belirlenemedi
21:04 Polisin durdurduğu araçtan çıkan kaçak göçmenler sayılarıyla şaşkınlık yarattı! Bagaja 3 kişi sığmış
20:38 Kocasının kendisini aldatmasını hazmedemeyen kadın, eve çağırdığı 8 erkekle cinsel ilişkiye girdi
20:36 Gaziantep'te 4 askerin yaralandığı saldırıya karşılık verildi! İlk belirlemelere göre 6 terörist etkisiz hale getirildi
20:11 CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun çağrısına kulak verdiler! İl başkanlığı önü miting alanını andırdı
20:09 Kılıçdaroğlu, partililere seslendi! Kaftancıoğlu'na verilen cezanın ardından Bursa'daki mitingini İstanbul'a taşıdı
19:35 CHP lideri Kılıçdaroğlu, Canan Kaftancıoğlu'nun cezasının onanmasından sonra parti binası önünde konuşuyor
19:28 Gaziantep Karkamış sınırındaki karakola Suriye Ayn-El Arap bölgesinden saldırı! 4 asker ve 1 sivil yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2022 21:33:13. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika: İki aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement