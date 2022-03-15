Konya'da iki ayrı FETÖ operasyonu: 18 gözaltı - Son Dakika
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Konya'da iki ayrı FETÖ operasyonu: 18 gözaltı

15.03.2022 10:47
Konya'da iki ayrı FETÖ operasyonu: 18 gözaltı

Konya merkezli düzenlenen iki ayrı operasyonda Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) silahlı terör örgütünün mahrem yapılanmasında kontörlü/ankesörlü hattan askeri personelin mahrem hizmetler abisi/sorumlusu tarafından ardışık arama yöntemi ile arandığı ve mahrem...

Konya merkezli düzenlenen iki ayrı operasyonda Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) silahlı terör örgütünün mahrem yapılanmasında kontörlü/ankesörlü hattan askeri personelin mahrem hizmetler abisi/sorumlusu tarafından ardışık arama yöntemi ile arandığı ve mahrem yapılanması içinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 21 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Operasyonlarda 18 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyelerine yönelik yürütülen soruşturmalar sürüyor. Bu kapsamda Konya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Konya merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Türk Silahlı Kuvvetlerin Askeri mahrem yapılanmasına yönelik kontörlü/ankesörlü hattan askeri personelin mahrem hizmetler abisi/sorumlusu tarafından ardışık arama yöntemi ile arandığı tespit edilen 4'ü muvazzaf asker, 6'sı ihraç edilen askeri personel ve 1'i Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılan olmak üzere toplam 11 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Operasyonda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Konya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğüne götürülen şüphelilerin adli işlemleri devam ediyor.

Konya İl Jandarma Komutanlığı tarafından yine Konya merkezli 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Soruşturmalarda, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri Askeri mahrem yapılanması içinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 2'si öğretmen, 1'i öğretim üyesi, 7'si sivil olmak üzere toplam 10 şüpheli hakkında da soruşturma başlatıldı. Jandarma tarafından yapılan operasyonda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Konya İl Jandarma Komutanlığı'na götürülen şüphelilerin adli işlemleri devam ediyor.

Öte yandan, operasyonlar kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan ancak firari durumda olan 3 şüpheli hakkında ise arama, el koyma ve yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. - KONYA

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Son dakika haber... Konya merkezli FETÖ operasyonlarında 18 şüpheli gözaltına alındı Son dakika haber... Konya merkezli FETÖ operasyonlarında 18 şüpheli gözaltına alındı FETÖ'nün 'Deniz Kuvvetleri mahrem yapılanması' soruşturmasında 14 gözaltı kararı (2) FETÖ'nün 'Deniz Kuvvetleri mahrem yapılanması' soruşturmasında 14 gözaltı kararı (2)

Fetullahçı Terör Örgütü, Mahrem, Terör, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Konya'da iki ayrı FETÖ operasyonu: 18 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Konya'da iki ayrı FETÖ operasyonu: 18 gözaltı - Son Dakika
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