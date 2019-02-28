Konya'da İki Ayrı Kaza: 7 Yaralı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 7 kişi yaralandı.



İlk kaza, Beytepe Mahallesi Özdilek Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Burhan G. idaresindeki 42 AIB 76 plakalı hafif ticari araç, Devlet Hastanesi yakınlarında Ömer B. yönetimindeki 42 ABJ 967 plakalı otomobile yandan çarptı. Kazada, yaralanan sürücüler ile her iki araçta bulunan Mehmet K., Tamer K., İmdat G. ve Cihat A. yaralı olarak kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralılardan Mehmet K. acil serviste yapılan müdahalenin ardından hayati tehlikesi bulunması sebebiyle Konya'ya sevk edildi.



Diğer kaza ise, Beyşehir-Derebucak Karayolunun 12. kilometresinde meydana geldi. Alper Y. idaresindeki 42 BFC 62 plakalı otomobil, Beyşehir'den Derebucak yönüne seyir halinde iken İzcilik Tesisleri yakınlarında buzlanma nedeniyle kayganlaşan zeminde yoldan çıktı. Devrilerek ters dönen araçtan yaralı olarak çıkarılan sürücü kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Her iki kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - KONYA

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