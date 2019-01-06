Konya'da İki Grup Arasında Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 3 Yaralı
59 dakika önce
Konya'da Suriye uyruklu iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Konya'da Suriye uyruklu iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Olay, 4 Ocak Cuma günü akşam saatlerinde merkez Meram ilçesi Şükran Mahallesi Sırçalı Medrese Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre, aralarında daha önceden husumet bulunan Suriye uyruklu iki grup Sırçalı Medrese Caddesi'nde buluşarak tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Abdulfettah El Hac Ubeyd, Muhammed S., Mustafa A. ve Hüseyin A. bıçaklanarak yaralandı. Yaralılar çevredeki diğer Suriye uyruklu vatandaşlar tarafından kendi imkanlarıyla kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak, tedavi altına alındı. Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Abdulfettah El Hac Ubeyd, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hastanede tedavileri tamamlanan Muhammed S., Mustafa A. ve Hüseyin A. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - KONYA
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 02:26 Kaynak: İHA
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