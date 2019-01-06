Son Dakika Haberleri: Konya'da İki Grup Arasında Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 3 Yaralı

Konya'da İki Grup Arasında Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 3 Yaralı

59 dakika önce

Konya'da Suriye uyruklu iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Konya'da İki Grup Arasında Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 3 Yaralı, System.String[]
Konya'da Suriye uyruklu iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Olay, 4 Ocak Cuma günü akşam saatlerinde merkez Meram ilçesi Şükran Mahallesi Sırçalı Medrese Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre, aralarında daha önceden husumet bulunan Suriye uyruklu iki grup Sırçalı Medrese Caddesi'nde buluşarak tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Abdulfettah El Hac Ubeyd, Muhammed S., Mustafa A. ve Hüseyin A. bıçaklanarak yaralandı. Yaralılar çevredeki diğer Suriye uyruklu vatandaşlar tarafından kendi imkanlarıyla kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak, tedavi altına alındı. Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Abdulfettah El Hac Ubeyd, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hastanede tedavileri tamamlanan Muhammed S., Mustafa A. ve Hüseyin A. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - KONYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 02:26 Kaynak: İHA

Suriye, Konya, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Poşetler Paralı Olunca Bez Çanta İmalatçısının İşleri İkiye Katlandı Kanserle Mücadele Eden Esma Esad'ın Yeni Fotoğrafları Yayınlandı

Kocasını 'Enişteyle' Aldatan Kadın, 18 Bin Lira Tazminata Mahkum Edildi Son Dakika! ABD, Türkiye'ye Şart Koştu: Kürtleri Korumaya Yönelik Anlaşma İmzalanmadan Askerimiz Çekilmeyecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.1.2019 15:25:56. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Konya'da İki Grup Arasında Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 3 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]