Konya'da iki grup arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı - Son Dakika
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Konya'da iki grup arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı

09.04.2022 23:54
Konya'da iki grup arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı

Konya'nın iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Konya'nın iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, saat 22.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Binkonutlar Mahallesi Binkonutlar tramvay durağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yunus Emre B., durak yanında henüz ismi belirlenemeyen iki kişi ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Yunus Emre B. bacağından bıçaklanarak yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralı, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yunus Emre B'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. - KONYA

Konya'da iki grup arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı
Konya'da iki grup arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı
Konya'da iki grup arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı

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Yunus Emre, Selçuklu, Tramvay, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Konya'da iki grup arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Konya'da iki grup arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı - Son Dakika
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