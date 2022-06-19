Konya'da iki grup arasında çıkan kavgada kan döküldü! "Kız meselesi" sebebiyle çıktığı öğrenilen olayda bir genç hayatını kaybetti - Son Dakika
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Konya'da iki grup arasında çıkan kavgada kan döküldü! "Kız meselesi" sebebiyle çıktığı öğrenilen olayda bir genç hayatını kaybetti

19.06.2022 13:19

Konya'da iki grup arasında "kız meselesi" sebebiyle kavga çıktı. 19 yaşındaki bir gencin hayatını kaybettiği olayda cinayet zanlısı M.T., ve arkadaşı Y.G.'yi yakalanarak gözaltına alındı.

Konya'nın Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Doç. Doktor Halil Ürün Caddesi üzerinde bulunan bir parkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park üzerinde iki grup arasında çıkan sözlü tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. 15 yaşındaki M.T., yanında bulunan bıçakla Mustafa Kaya'yı göğsünden yaraladı. Ağır yaralanan Mustafa Kaya, sevk edildiği özel bir hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

KAVGANIN NEDENİ KIZ MESELESİ ÇIKTI

Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın şüphelisi olduğu belirlenen cinayet zanlısı M.T., ve arkadaşı Y.G.'yi yakalanarak gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüphelilerden M.T., yanında arkadaşı Y.G.'nin olduğunu ve ölen Mustafa Kaya ile kız meselesi yüzünden tartıştıklarını bunun üzerine Mustafa Kaya'yı bıçaklayıp kaçtığını itiraf ettiği ileri sürüldü.

2 ADET SUÇ KAYDI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Cinayet zanlısı M.T.'nin kasten yaralama suçlarından 2 adet kaydı bulunduğu belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.T. ve Y.G. adliye sevk edildi.

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Kaynak: İHA

Mustafa Kaya, Selçuklu, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Konya'da iki grup arasında çıkan kavgada kan döküldü! 'Kız meselesi' sebebiyle çıktığı öğrenilen olayda bir genç hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Konya'da iki grup arasında çıkan kavgada kan döküldü! "Kız meselesi" sebebiyle çıktığı öğrenilen olayda bir genç hayatını kaybetti - Son Dakika
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