Karatay ilçesi Akabe Mahallesi Özdeyiş Sokağı'ndaki sitede ikamet eden Murat D. (52), iki gün önce evlendiği Keziban D. (45) ile tartışmaya başladı.

Kaynak: AA

Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Konya'da iki gün önce evlendiği eşini bıçakla öldüren koca tutuklandı - Son Dakika

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