Konya'da iki kamyonet çarpıştı, 4 ölü

Konya'nın Ereğli ilçesinde iki kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti. Faik Türkmen idaresindeki kamyonet, Zengen Mahallesi yakınlarında Hasım Hüseyin'in kullandığı kamyonetle çarpıştı.

4 KİŞİ CAN VERDİ

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücüler ile araçlardaki Hıdır El Hüseyin ile Fehime El Abud yaşamını yitirdi. 4 kişinin cansız bedeni otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İşte feci kazadan görüntüler: