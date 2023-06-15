Konya'da iki kamyonet çarpıştı, 4 ölü

Konya'nın Ereğli ilçesinde iki kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti. Faik Türkmen idaresindeki kamyonet, Zengen Mahallesi yakınlarında Hasım Hüseyin'in kullandığı kamyonetle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücüler ile araçlardaki Hıdır El Hüseyin ile Fehime El Abud yaşamını yitirdi. 4 kişinin cansız bedeni otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
İşte feci kazadan görüntüler:
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