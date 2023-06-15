Konya'da iki kamyonet çarpıştı, 4 ölü - Son Dakika
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Konya'da iki kamyonet çarpıştı, 4 ölü

Konya'da iki kamyonet çarpıştı, 4 ölü

15.06.2023 10:56

Konya'nın Ereğli ilçesinde iki kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

Konya'nın Ereğli ilçesinde iki kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti. Faik Türkmen idaresindeki kamyonet, Zengen Mahallesi yakınlarında Hasım Hüseyin'in kullandığı kamyonetle çarpıştı.

4 KİŞİ CAN VERDİ

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücüler ile araçlardaki Hıdır El Hüseyin ile Fehime El Abud yaşamını yitirdi. 4 kişinin cansız bedeni otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İşte feci kazadan görüntüler:

Konya'da iki kamyonet çarpıştı, 4 kişi öldü
Konya'da iki kamyonet çarpıştı, 4 kişi öldü
Konya'da iki kamyonet çarpıştı, 4 kişi öldü
Konya'da iki kamyonet çarpıştı, 4 kişi öldü
Kaynak: AA
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Ereğli, Konya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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