Son Dakika Haberleri: Konya'da iki kişinin öldüğü kazada tır şoförü tutuklandı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Konya'da iki kişinin öldüğü kazada tır şoförü tutuklandı

41 dakika önce

Konya'da otomobilin tırın altında kaldığı ve 2 kişinin hayatını kaybettiği kazanın ardından tır sürücüsü, 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçuyla tutuklandı.

Konya'da iki kişinin öldüğü kazada tır şoförü tutuklandı, System.String[]

Konya'da otomobilin tırın altında kaldığı ve 2 kişinin hayatını kaybettiği kazanın ardından tır sürücüsü, 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçuyla tutuklandı.


Kaza, 26 Eylül 2019 günü saat 23.20 sıralarında Konya Antalya karayolunun 48. kilometresi İnlice mevkisinde meydana geldi. Konya'dan Antalya istikametine seyir halinde olan Beyazıt Y. idaresindeki 07 ADH 076 plakalı kavun yüklü tır kontrolden çıkarak karşı şeride geçip karşı yönden gelen Mesut Ay idaresindeki 07 FES 29 plakalı otomobili altına altına aldı. Kazada tırın altında kalan otomobilin sürücüsü Mesut Ay ve eşi Celile Ertan Ay olay yerinde hayatını kaybederken, otomobildeki çiftin çocukları B.E.A. ve A.K. ile tır sürücüsü yaralandı.


Kazayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tır sürücüsü hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı. Şüpheli Beyazıt Y. Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma ve yaralama" suçundan tutuklama talebi ile Konya 1.Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Mahkeme tarafından tutuklanan Beyazıt Y. cezaevine gönderildi. - KONYA

Konya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 10:59 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Evlat acısına dayanamadı! Ölüm haberini alan babadan da acı haber geldi
Boşanmak isteyen eşini 14 yerinden bıçaklayarak öldürdü Sınıf arkadaşlarının yumrukladığı 13 yaşındaki çocuk öldü Sosyal medyada paylaşılan köprü görüntüsünün bayrak asmak için yerleştirilen platform olduğu ortaya çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.9.2019 11:40:55. #1.14#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Konya'da iki kişinin öldüğü kazada tır şoförü tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]