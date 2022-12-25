Konya'da iki kızını öldüren baba tutuklandı - Son Dakika
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Konya'da iki kızını öldüren baba tutuklandı

25.12.2022 21:13
Konya'da iki kızını öldüren baba tutuklandı

Konya'da iki kızını bıçaklayarak öldürdüğünü belirterek polise teslim olan baba tutuklandı.

Konya'da iki kızını bıçaklayarak öldürdüğünü belirterek polise teslim olan baba tutuklandı.

Meram ilçesi Sahibiata Mahallesi Nevruz Sokak'taki evlerinde kızları K.E. (17) ile M.E'yi (12) öldürdüğünü belirterek teslim olan Yusuf E'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Yusuf E, dün emniyete giderek kızlarını öldürdüğünü belirterek teslim olmuştu. Şüphelinin verdiği adreste inceleme yapan polis, K.E. ve M.E'yi bıçakla öldürülmüş halde bulmuştu.

Kaynak: AA
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Konya, Güncel, Son Dakika

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