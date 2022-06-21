Merkez Selçuklu ilçesi Malazgirt Mahallesi Mehtap Caddesi'nde Özkan C, 21 Ocak'ta aralarında husumet bulunduğu öğrenilen komşuları Gonca Pekşen (39) ve Abdullah Koçak (40) ile tartışmış, çıkan kavgada Pekşen ve Koçak tabancayla vurularak öldürülmüştü.

Olayda hayatını kaybeden Abdullah Koçak'ın babası Fikri Koçak ise her gün oğlunu ve eski gelinini kaybetmenin acısını yaşadıklarını vurgulayarak, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Kaynak: AA

Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Konya'da iki komşusunu öldürdüğü iddiasıyla sanığın yargılanması sürüyor - Son Dakika

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