Konya'da iki komşusunu öldüren sanığa iki kez 18 yıla kadar hapis istemi - Son Dakika

Konya'da, iki komşusunu tabancayla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanığın "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçlamasıyla 2 kez 12 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla dahil olan tutuklu sanık Özkan C, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Söz verilen Özkan C, olay sırasında kimseyi öldürme kastıyla hareket etmediğini, sadece kendisini ve ailesini korumak istediğini öne sürerek, "Bu olayda mağdur olan kişi benim. Köşeye sıkıştırıldım ve yapabilecek başka hiçbir şeyim kalmamıştı." ifadesini kullandı.

Açıklanan mütalaada, taraflar arasında 1 yılı aşkın süredir husumet bulunduğu tespitine yer verildi.

Sanık Özkan C'nin olay günü maktullere silahla ateş ederek öldürdüğü, bu nedenle 2 kişiye karşı "kasten öldürme" suçunu işlediği aktarılan mütalaada, taraflar arasındaki geçmişten gelen husumet, sanığın daha önce arabasına asit dökülmesinden maktulleri sorumlu tutması ve olay günü hakarete uğraması gerekçesiyle haksız tahrik hükümlerini uygulama koşullarının oluştuğu belirtildi.

Sanık Özkan C'nin, iki kişiyi "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 2 kez 12 yıldan 18 yıla kadar cezalandırılması talep edildi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Merkez Selçuklu ilçesi Malazgirt Mahallesi Mehtap Caddesi'nde Özkan Can, 21 Ocak'ta aralarında husumet bulunduğu öğrenilen komşuları Gonca Pekşen (39) ve Abdullah Koçak'ı (40) tabancayla vurarak öldürmüştü.