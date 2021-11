Konya'da iki komşusunu öldüren sanığın yargılanması sürüyor - Son Dakika

Konya'da husumetli olduğu öne sürülen 2 komşusunu tabancayla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.

5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlanan tutuklu sanık Özkan Can, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada tanık olarak dinlenen sanığın komşusu H.D, olaydan önce Can'ın otomobiline asit dökülerek zarar verildiğini, sanığın bu durumların sorumlusu olarak maktulleri gördüğünü söyledi.

Sanığın, otomobilindeki hasarın sebebini bulmak için güvenlik kamerası kayıtlarını istediğini anlatan H.D, "Ben de güvenlik kamerası kayıtlarını çıkarıp sanığa vermiştim. Bildiğim kadarıyla o da şikayette bulunup konuyu yetkili mercilere iletmişti. Bu konuyla ilgili kendisiyle yaptığım konuşmada, maktullerin kendisiyle uğraştıklarını, aracına zarar verdiklerini belirtip, 'Kendimi zor tutuyorum. Onları vuracağım, öldüreceğim' şeklinde sözler söylemişti." ifadelerini kullandı.

Tanık M.Ö. de hem sanıkla hem de maktullerle aynı mahallede oturduğunu belirterek, "Olay günü evdeyken dışarıdan bağırma sesleri duydum. Balkona çıkınca maktulleri ve sanığı gördüm. Sanığın elinde bir tabanca vardı. Arkasında bir bayan 'Yapma, etme' diyerek sanığı tutmaya çalışıyordu. Bir anda sanık ateş etmeye başladı. Maktullere yönelik çok sayıda ateş etti." dedi.

Tanık olarak dinlenen apartman görevlisi S.K. ise olay günü çöp atmak için dışarı çıktığında sanıkla karşılaştığını, bu sırada bir bağırma sesi duyduğunu anlattı.

Bağıran kişinin maktul Abdullah Koçak olduğunu öne süren S.K, "Maktul Abdullah'ın küfürler ettiğini gördüm. Küfürleri üzerime alındım, 'Bana mı küfrediyorsun' dedim. Arkamda kalan sanık 'Sana değil bana küfrediyor' dedi. Maktul Abdullah hakaret etmeye devam etti, hatta orta yerde oynamaya başladı. Sanığa hitaben, 'Sen yurt dışındayken karını göbeğimde oynattım' gibi laflar söyledi. Sanığa tahrik içeren hakaretlerde bulundu. Maktul Abdullah'ın elini arka cebine doğru götürdüğünü gördüm. O sırada sanık üzerinde bulunan tabancayı çıkarttı, peş peşe ateş etti." beyanlarında bulundu.

Mahkeme heyeti, tanık beyanlarının ardından sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Merkez Selçuklu ilçesinde Malazgirt Mahallesi Mehtap Caddesi'nde 21 Ocak'ta Özkan Can, aralarında husumet bulunduğu öğrenilen komşuları Gonca Pekşen (39) ve Abdullah Koçak (40) ile tartışmıştı. Çıkan kavgada sanık Can, Pekşen ve Koçak'ı tabancayla vurarak öldürmüştü. Can, olaydan sonra polislerce gözaltına alınmıştı.