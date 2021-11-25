Üye Girişi
Konya'da iki komşusunu öldüren sanığın yargılanması sürüyor - Son Dakika

Konya'da iki komşusunu öldüren sanığın yargılanması sürüyor

25.11.2021 15:44
Konya'da iki komşusunu öldüren sanığın yargılanması sürüyor

Konya'da husumetli olduğu öne sürülen 2 komşusunu tabancayla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Konya'da husumetli olduğu öne sürülen 2 komşusunu tabancayla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.

5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlanan tutuklu sanık Özkan Can, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada tanık olarak dinlenen sanığın komşusu H.D, olaydan önce Can'ın otomobiline asit dökülerek zarar verildiğini, sanığın bu durumların sorumlusu olarak maktulleri gördüğünü söyledi.

Sanığın, otomobilindeki hasarın sebebini bulmak için güvenlik kamerası kayıtlarını istediğini anlatan H.D, "Ben de güvenlik kamerası kayıtlarını çıkarıp sanığa vermiştim. Bildiğim kadarıyla o da şikayette bulunup konuyu yetkili mercilere iletmişti. Bu konuyla ilgili kendisiyle yaptığım konuşmada, maktullerin kendisiyle uğraştıklarını, aracına zarar verdiklerini belirtip, 'Kendimi zor tutuyorum. Onları vuracağım, öldüreceğim' şeklinde sözler söylemişti." ifadelerini kullandı.

Tanık M.Ö. de hem sanıkla hem de maktullerle aynı mahallede oturduğunu belirterek, "Olay günü evdeyken dışarıdan bağırma sesleri duydum. Balkona çıkınca maktulleri ve sanığı gördüm. Sanığın elinde bir tabanca vardı. Arkasında bir bayan 'Yapma, etme' diyerek sanığı tutmaya çalışıyordu. Bir anda sanık ateş etmeye başladı. Maktullere yönelik çok sayıda ateş etti." dedi.

Tanık olarak dinlenen apartman görevlisi S.K. ise olay günü çöp atmak için dışarı çıktığında sanıkla karşılaştığını, bu sırada bir bağırma sesi duyduğunu anlattı.

Bağıran kişinin maktul Abdullah Koçak olduğunu öne süren S.K, "Maktul Abdullah'ın küfürler ettiğini gördüm. Küfürleri üzerime alındım, 'Bana mı küfrediyorsun' dedim. Arkamda kalan sanık 'Sana değil bana küfrediyor' dedi. Maktul Abdullah hakaret etmeye devam etti, hatta orta yerde oynamaya başladı. Sanığa hitaben, 'Sen yurt dışındayken karını göbeğimde oynattım' gibi laflar söyledi. Sanığa tahrik içeren hakaretlerde bulundu. Maktul Abdullah'ın elini arka cebine doğru götürdüğünü gördüm. O sırada sanık üzerinde bulunan tabancayı çıkarttı, peş peşe ateş etti." beyanlarında bulundu.

Mahkeme heyeti, tanık beyanlarının ardından sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Merkez Selçuklu ilçesinde Malazgirt Mahallesi Mehtap Caddesi'nde 21 Ocak'ta Özkan Can, aralarında husumet bulunduğu öğrenilen komşuları Gonca Pekşen (39) ve Abdullah Koçak (40) ile tartışmıştı. Çıkan kavgada sanık Can, Pekşen ve Koçak'ı tabancayla vurarak öldürmüştü. Can, olaydan sonra polislerce gözaltına alınmıştı.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi, Özkan Can, Silah, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Konya'da iki komşusunu öldüren sanığın yargılanması sürüyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Manken Tanya Bardsley'in zor anları! Elbisesinin fermuarı patlayınca ne yapacağını şaşırdı 16:44 Manken Tanya Bardsley'in zor anları! Elbisesinin fermuarı patlayınca ne yapacağını şaşırdı Fuhuş için otele giden kadın, adamla anlaşamayınca polisi aradı 16:03 Fuhuş için otele giden kadın, adamla anlaşamayınca polisi aradı Devlet Bahçeli: Dövizle kurulmadık, bu yolla devrilmeyeceğiz 15:22 Devlet Bahçeli: Dövizle kurulmadık, bu yolla devrilmeyeceğiz
Türk-İş'ten asgari ücret görüşmelerine kısa süre kala siyasi partilere çağrı 14:59 Türk-İş'ten asgari ücret görüşmelerine kısa süre kala siyasi partilere çağrı Doların rekor tazelemesi sonrasında Deutsche Bank'tan Türk lirası tahmini 13:38 Doların rekor tazelemesi sonrasında Deutsche Bank'tan Türk lirası tahmini Son Dakika! EPDK, akaryakıta bir zam daha geliyor haberlerini yalanladı 12:06 Son Dakika! EPDK, akaryakıta bir zam daha geliyor haberlerini yalanladı
Metroda bıçaklı saldırıya uğrayan kadın konuştu! 11:32 Metroda bıçaklı saldırıya uğrayan kadın konuştu! AK Partili Mücahit Birinci'den kendisine ait olduğu öne sürülen cinsel içerikli mesajlarla ilgili açıklama 11:25 AK Partili Mücahit Birinci'den kendisine ait olduğu öne sürülen cinsel içerikli mesajlarla ilgili açıklama

Son Dakika Haberleri
16:43 Manken Tanya Bardsley'in zor anları! Elbisesinin fermuarı patlayınca ne yapacağını şaşırdı
16:27 Bunalımdaki eski hostesten intihar girişimi! Polis üç saatte ikna etti
16:19 ''Kilo vermelisin'' diyen doktora şizofren hastası kadından bıçaklı saldırı
16:06 Hasta yatağındaki Kadir İnanır'dan Al Yazmalım mesajı: Sevgi emektir
16:02 Fuhuş için otele giden kadın, adamla anlaşamayınca polisi aradı
15:47 Son Dakika! Kadıköy metrosunda kadını bıçakla tehdit eden saldırgan tutuklandı
15:45 Satırlı saldırgan markette kasiyeri rehin almaya çalışmış
15:31 Merkez Bankası'ndan merakla beklenen enflasyon açıklaması: Kısa vadede oynak seyir izlemesi bekleniyor
15:28 Bu köpek balığı, vücudunun yarısı olmadan avlanmaya devam edebiliyor
15:24 Metropoll anketi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görev onayı düşüşte!
Beşiktaş'ın talebi TFF'den ret yedi! Giresunspor maçının günü aynı kaldı Beşiktaş'ın talebi TFF'den ret yedi! Giresunspor maçının günü aynı kaldı         
16:48
1'i polis 3 kişinin yaralandığı olayın görüntüleri ortaya çıktı 1'i polis 3 kişinin yaralandığı olayın görüntüleri ortaya çıktı         
16:11
Yoğun bakımdan çıkarılan Kadir İnanır, servise alındı Yoğun bakımdan çıkarılan Kadir İnanır, servise alındı         
15:43
CHP'li milletvekillerine HDP ile ilişkileri soruldu CHP'li milletvekillerine HDP ile ilişkileri soruldu         
15:04
Genco Erkal, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan hakim karşısına çıktı Genco Erkal, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan hakim karşısına çıktı         
13:44
Swinger partisi için 700 liraya anlaşan şahıs, nişanlısını da cinsel ilişkiye zorlamış Swinger partisi için 700 liraya anlaşan şahıs, nişanlısını da cinsel ilişkiye zorlamış         
12:15
Koç Holding çalışanlarından 2 günde bir test istiyor! Tepkiler twitterda öfke seline döndü! Koç Holding çalışanlarından 2 günde bir test istiyor! Tepkiler twitterda öfke seline döndü!         
11:46
Aile sağlığı merkezine giren satırlı saldırgan terör estirdi, çalışanların kaçış anı kamerada Aile sağlığı merkezine giren satırlı saldırgan terör estirdi, çalışanların kaçış anı kamerada         
11:32
Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 1 Aralık'ta yapacak Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 1 Aralık'ta yapacak         
11:23
Cinsel ilişkiyle hastasını tedavi edeceğini söyleyen doktorun oyununu gizli kamera bozdu! Cinsel ilişkiyle hastasını tedavi edeceğini söyleyen doktorun oyununu gizli kamera bozdu!         
10:39
Cengiz Kurtoğlu'nun bıçaklı saldırısına uğradığını öne süren iş adamı: Katilce bir şekilde üzerime geldi Cengiz Kurtoğlu'nun bıçaklı saldırısına uğradığını öne süren iş adamı: Katilce bir şekilde üzerime geldi         
10:14
Benzin, motorin ve oto gaza zam geliyor Benzin, motorin ve oto gaza zam geliyor         
10:12
Ayasofya'da kırılan taşın altından 5 parça İbranice yazı çıktı Ayasofya'da kırılan taşın altından 5 parça İbranice yazı çıktı         
09:25
Ak Partili Etyemez'den döviz kuru yorumu: Ülkede yokluk denen bir şey yok, her şeyde bolluk ortada Ak Partili Etyemez'den döviz kuru yorumu: Ülkede yokluk denen bir şey yok, her şeyde bolluk ortada         
09:02
Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in nişanlısından duygusal paylaşım Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in nişanlısından duygusal paylaşım         
08:52
Ajax maçının bitmesiyle birlikte Dolmabahçe'yi inleten tezahürat: Söz ver bize Sergen Ajax maçının bitmesiyle birlikte Dolmabahçe'yi inleten tezahürat: Söz ver bize Sergen         
07:26
Son Dakika! Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye 10 milyar dolarlık yatırım yapıldı Son Dakika! Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye 10 milyar dolarlık yatırım yapıldı         
19:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2021 16:52:47. #1.12#
SON DAKİKA: Konya'da iki komşusunu öldüren sanığın yargılanması sürüyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement