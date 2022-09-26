Konya'da çarpışan motosikletlerin sürücüleri yaralandı - Son Dakika
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Konya'da çarpışan motosikletlerin sürücüleri yaralandı

26.09.2022 15:56

Konya'da iki motosikletin çarpışması sonucu yaralanan sürücüler hastaneye kaldırıldı.

Konya'da iki motosikletin çarpışması sonucu yaralanan sürücüler hastaneye kaldırıldı.

Süleyman A. idaresindeki 42 AFG 713 plakalı motosiklet, merkez Selçuklu ilçesi Ankara Caddesi Emniyet Kavşağı'nda, Samet Y'nin kullandığı 42 AJR 667 plakalı motosikletle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle sürücüler yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerinde polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralı sürücülerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Kara yollarında durum Kara yollarında durum
Kaynak: AA

Selçuklu, Ankara, Konya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da çarpışan motosikletlerin sürücüleri yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Konya'da çarpışan motosikletlerin sürücüleri yaralandı - Son Dakika
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