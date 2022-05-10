Konya'da iki okul servisi çarpıştı! Kazada 9'u öğrenci toplam 14 kişi yaralandı - Son Dakika
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Konya'da iki okul servisi çarpıştı! Kazada 9'u öğrenci toplam 14 kişi yaralandı

10.05.2022 20:41

Konya'nın Selçuklu ilçesinde lise öğrencilerini taşıyan iki okul servisi kaza yaptı. Araçların birbirine çarpmasıyla bir servisin yan yattığı kazada 9'u öğrenci 14 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Semih Sokak ile Dolunay Sokak kavşağında meydana geldi. Lise öğrencilerini taşıyan Sedat T. ile Ramazan K. yönetimindeki iki okul servis aracı çarpıştı.

14 KİŞİ YARALANDI

Çarpışmanın şiddetiyle servis minibüslerinden biri, bir sitenin duvarına yan yattı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Servis minibüslerinde bulunan 9'u öğrenci, 3'ü öğretmen 2 sürücü ile birlikte toplam 14 kişi bölgeye sevk edilen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralı sürücülerden Ramazan K.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Konya'da iki okul servisi birbiri ile çarpıştı! 9'u öğrenci 14 kişi yaraladı

VELİLER OLAY YERİNE KOŞTU

Okul servis minibüslerinin kaza yaptığını duyan bazı öğrenci velileri de olay yerine geldi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Konya'da iki okul servisi birbiri ile çarpıştı! 9'u öğrenci 14 kişi yaraladı
Konya'da iki okul servisi birbiri ile çarpıştı! 9'u öğrenci 14 kişi yaraladı
Konya'da iki okul servisi birbiri ile çarpıştı! 9'u öğrenci 14 kişi yaraladı
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Selçuklu, Polis, Lise, Kaza, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Konya'da iki okul servisi çarpıştı! Kazada 9'u öğrenci toplam 14 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Konya'da iki okul servisi çarpıştı! Kazada 9'u öğrenci toplam 14 kişi yaralandı - Son Dakika
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