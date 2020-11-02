Son dakika haber! Aksaray'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı / Yeniden - Son Dakika

Son dakika haber! Aksaray'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı / Yeniden

02.11.2020 00:03
Son dakika haber! Aksaray'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı / Yeniden, System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre Sayın Yazıişleri müdürlerine;'Konya'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı' başlıklı haberimizde şehir adı 'Konya' sehven yazılmıştır.

Sayın Yazıişleri müdürlerine;

'Konya'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı' başlıklı haberimizde şehir adı 'Konya' sehven yazılmıştır. Aksaray olarak düzelterek yeniden geçiyoruz.

-------------------YENİDEN

Hilmi YOL/ESKİL (Aksaray), - AKSARAY'ın Eskil ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada sürücülerden Hasan Koyuncu (72) yaşamını yitirdi, İsa Bayram Dilek (23) ise yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Aksaray- Konya  karayolunun 40'ıncıı kilometresinde meydana geldi. Hasan Koyuncu yönetimindeki 68 AT 747 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp karşı şeride geçerek, İsa Bayram Dilek yönetimindeki 06 CCJ 562 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücülerden Hasan Koyuncu olay yerinde yaşamını yitirdi. Diğer sürücü İsa Bayram Dilek de yaralandı. Yaralı Dilek, ihbar üzerine çağrılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hasan Koyuncu'nun cansız bedeni de aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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Son dakika haber! Aksaray'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı / Yeniden
Son dakika haber! Aksaray'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı / Yeniden
Son dakika haber! Aksaray'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı / Yeniden
Son dakika haber! Aksaray'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı / Yeniden
Son dakika haber! Aksaray'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı / Yeniden
Son dakika haber! Aksaray'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı / Yeniden
Son dakika haber! Aksaray'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı / Yeniden

Aksaray, Bayram, Konya, Eskil, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Aksaray'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı / Yeniden - Son Dakika


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