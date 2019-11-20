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Konya'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
6 saat önce
Konya'nın Çumra ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 09:14 Kaynak: AA
Konya'nın Çumra ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Hasan Aktaş (39) yönetimindeki 70 DT 238 plakalı otomobil, Dineksaray Mahallesi yol kavşağında Süleyman Akçay (23) idaresindeki 42 AGJ 92 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücü Akçay, olay yerinde hayatını kaybetti, araçlardaki 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
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