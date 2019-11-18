Son Dakika Haberleri: Konya'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
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Konya'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

6 saat önce

Konya'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Konya'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı, System.String[]

Konya'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Mehmet D. (54) idaresindeki 68 LB 827 plakalı otomobil, Konya- Aksaray kara yolunun 55. kilometresinde Selami A. yönetimindeki 68 AAB 112 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle şarampole devrilen 68 LB 827 plakalı otomobilin sürücüsü Mehmet D. olay yerinde hayatını kaybetti, araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Konya'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 07:50 Kaynak: AA
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