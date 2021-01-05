Konya'da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

Konya'da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Konya'nın Ereğli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Kaza, saat 11.00 sıralarında Cinler Mahallesi Karaman Çevreyolu üzeri Alhan Mahallesi Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. idaresindeki 06 AY 3204 plakalı Renault marka otomobil ile M.Y. yönetimindeki 34 CMD 187 plakalı Peugeot marka otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada, 06 plakalı otomobilin sürücüsü M.K. yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

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