Konya'da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

Konya'da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
14.03.2021 12:06
Konya'nın Ereğli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Konya'nın Ereğli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, saat 10.00 sıralarında Ereğli ilçesi Çömlekçi Mahallesi İvriz Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.Y. yönetimindeki 34 JMN 92 plakalı otomobil ile A.R.E. idaresindeki 42 ESY 93 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan sürücülerden O.Y., olay yerine sevk edilen ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA
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