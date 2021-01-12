Konya'da iki otomobil çarpıştı 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Konya'nın Seydişehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Fatih Akgül'ün kullandığı 07 AOS 107 plakalı otomobil ile Şevki Atabek'in (54) idaresindeki 42 K 1956 plakalı otomobil, Necati Kalaycıoğlu Caddesi Dumlupınar Kavşağı'nda çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Atabek ile diğer otomobilde bulunan Ayşe Değirmenci, 112 Acil Servis ekiplerince Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırdı.