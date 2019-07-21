Son Dakika Haberleri: Konya'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
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Konya'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

50 dakika önce

Konya'nın Yunak ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, hamile kadın ile eşi yaralandı.

Konya'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı, System.String[]
Konya'nın Yunak ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, hamile kadın ile eşi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralı kadının karnındaki bebek kurtarılamadı.
Mustafa Çetin (67) idaresindeki 42 P 9216 plakalı otomobil, Yunak Yavaşlı Kavşağı'nda, Semih Gürbüz (25) yönetimindeki 34 AEC 321 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücü Mustafa Çetin, olay yerinde yaşamını yitirdi. Diğer araçta bulunan Semih Gürbüz ve hamile eşi Rabia Gürbüz (23) yaralandı.
Yaralılardan Rabia Gürbüz, ambulans helikopterle Akşehir'e, Semih Gürbüz ise ambulansla Konya'ya sevk edildi.
Hastaneye kaldırılan yaralı kadının karnındaki 7,5 aylık bebeğin, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.
Yunak, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 10:54 Kaynak: AA
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