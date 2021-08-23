Konya'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

Kazada sürücüler yaralandı. Araçta sıkışan Ahmet Y. sağlık ve itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarılarak diğer sürücüyle birlikte kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

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