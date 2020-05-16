Konya'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika

Kaza, Ereğli ilçesi Pirömer Mahallesi muhtarlık binası kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri belirlenemeyen 42 V 9219 plakalı otomobil ile 42 EKA 56 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücülerle birlikte araçta bulunan 1 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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