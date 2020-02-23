Konya'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Konya'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika

Konya'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

7 saat önce

Konya'nın Ereğli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Konya'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı, System.String[]

Konya'nın Ereğli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.


Kaza, saat 08.00 sıralarında Konya- Adana Karayolu üzeri Ereğli ilçesine bağlı Hortu Mahallesi Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ç. idaresindeki 43 AAF 240 plakalı otomobil ile İ.Ş.'nin kullandığı 42 AED 463 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan 42 AED 463 plakalı aracın sürücüsü İ.Ş. ve aynı araçta yolcu olarak bulunan 3 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Öte yandan, Hortu Mahallesi sakinleri ise, mahalle çıkışında bulunan kavşakta sık sık kazaların yaşandığını belirterek, yetkililerden bu kavşağın bir an önce düzenlenerek gerekli çalışmanın yapılmasını istedi.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Ereğli, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 11:44 Kaynak: İHA
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