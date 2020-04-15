Konya'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika

Konya'nın Kulu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, saat 09.00 sıralarında sürücüleri henüz belirlenemeyen 42 BHN 36 plakalı otomobil ile 06 AEL 103 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle iki otomobil devrilerek yan yattı. Kazada araçlarda bulunan H.Ç. (20), Ö.O. (39), M.F.Ç. (56) ile M.G. (20) yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA