Son Dakika Haberleri: Konya'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Konya'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Konya'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

7 saat önce

Konya'nın Ereğli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Konya'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı, System.String[]

Konya'nın Ereğli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.


Kaza, saat 18.30 sıralarında Ereğli ilçesi Burhaniye Mahallesi huzurevi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karaman'dan Ereğli istikametine seyir halinde olan M.D. (62) idaresindeki 42 YR 689 plakalı otomobil ile Ereğli'den Karaman istikametine seyir halinde olan S.K. (50) yönetimindeki 42 TB 316 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından her iki otomobilde bulunan ve yaralanan 5 kişi ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Ereğli, Konya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 11:21 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kendisine sarkıntılık ettiğini ileri sürdüğü yaşlı adamı öldüren sanığa hapis cezası
Alacak verecek meselesinde 1 kişiyi öldürdü, 25 yıl ceza aldı, "Adaletiniz bu mu?" diye bağırdı Beyoğlu'nda yaşlı kadın, evin yanışını gözyaşları içinde izledi Üzerinden 20 bin lira çıkan dilenci: Ev aldım, borcum var

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2019 06:51:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Konya'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]